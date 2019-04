"Brüste berühren bringt Glück – es funktioniert!"

"Heute" und T-Mobile suchen jetzt eure schönsten Denkmal-Fotos – und es zahlt sich aus! Wer ein Bild zum Thema in unserer App hochlädt (Stichwort: Denkmal) hat die Chance auf ein Huawei Mate 20 lite in Schwarz.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Dutzende Bilder sind schon eingetroffen, eine Auswahl an lustigen Schnappschüssen haben wir in der Diashow oben zusammengestellt. Alle Aufnahmen gibt's zum Anschauen und Voten in der Leser-Ansicht unserer App (horizontal swipen, nach unten scrollen).

Alle Infos zum Gewinnspiel findest du hier!>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)