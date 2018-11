Sind Sie auch ein "Movember"-Bro?

Unter dem Motto "Movember" – ein Wortspiel aus November und dem englischen Wort für Schnurrbart (moustache) – lassen sich diesen Monat wieder Männer auf der ganzen Welt die Bärte länger wachsen.

Mit der Aktion, die auch in der "Heute"-Community Anhänger hat, rufen die sogenannten Mo-Bros zu Spenden für die Prostata- und Hodenkrebsforschung auf. Viele Leser machen mit (s.o.) – Sie auch? Zeigen Sie Ihre Bärte per Upload in unserer App (Stichwort: Movember)!

Wie immer gilt: Bei Abdruck in der Zeitung winken 50 Euro als Dankeschön

(red)