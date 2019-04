„Ein Wort wie H****sohn“ ist im Alltag angekommen"

Ihr zufälliges Treffen mit Musikstar RAF Camora hat bei Nora einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Fazit: Privat sind Deutschrapper richtig freundliche Typen, musikalisch ist die 40-Jährige aber nicht immer mit ihnen auf der gleichen Wellenlänge.

Besonders schwierig wird es für Nora beim bunten Wortschatz der Rapper, erzählt sie in der neuesten Episode von "Mama Knows Best". Ihr 16-jähriges Töchterchen sieht das übrigens ein bisschen anders. Was passiert, wenn wir die beiden eine besonders pikante Textpassage vorlesen lassen, siehst du im Video oben!

(cty)