"Heute"-Leser erlebt zwei Unfälle in 30 Minuten

Am Montag krachte es in Wien-Penzing und Hietzing. In beiden Fällen waren Krankenwägen involviert. "Heute"-Leser Mirza konnte beide Unfälle dokumentieren und fragte sich schon: "Bin ich verflucht?"

Gegen 14 Uhr kollidierte ein Fahrzeug des Samariter-Bundes mit einem weißen VW Touran in der Goldschlagstraße im 14. Wiener Bezirk. Laut einer Pressesprecherin gab es bei dem Unfall eine verletzte Person. Diese wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa eine halbe Stunde später bekam Mirza den nächsten Unfall vor die Linse. Dieses Mal krachte ein Fahrzeug des Sozialmedizinischen Dienstes in der Maxingstraße mit einem Volvo zusammen. Glücklicherweise dürfte es aber keine Verletzten gegeben haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)