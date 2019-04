"Heute"-Leser lotste Polizisten zu Fahrrad-Dieb

Ümit B. ist Angestellter in einer Steuerberatungskanzlei in Wien-Alsergrund. Als er am Dienstagabend gegen 20.35 Uhr das Büro verließ, ging er zu seinem Fahrrad um in den wohlverdienten Feierabend zu starten.

Im Stiegenhaus hörte er aber ein lautes knackendes Geräusch. "Als ich mich meinem Fahrrad näherte, sah ich einen Mann von hinten, der neben meinem Drahtesel stand", so Ümit gegenüber "Heute". Der Wiener näherte sich und wollte das Schloss seines Rades aufmachen - doch dieses fehlte. "Es lag eigentlich alles auf der Hand. Das knackende Geräusch, das fehlende Schloss und der Mann mit seiner großen Tasche. Der Typ wollte mein Fahrrad klauen!"

Ümit zögerte nicht lange und fragte den Mann, ob er etwas damit zu tun hatte. Der mutmaßliche Dieb drehte sich um und schaute ihn wortlos an: "Ich dachte, jetzt eskaliert die Situation." Doch der Unbekannte ging ohne jeglicher Reaktion an ihm vorbei und ergriff anschließend die Flucht.

Während "Heute"-Leser Ümit die Polizei alarmierte, setzte er sich auf sein Fahrrad und folgte dem Mann unauffällig: "Er ging in Richtung des Alten AKHs und für kurze Zeit verlor ich ihn aus den Augen. Da hat er dann wohl das Tatwerkzeug weggeschmissen." Wenigen Augenblicke später traf bereits die Polizei ein.

Die Beamten konnten den 36-jährigen verdächtigen Slowaken hinter einer Mülltone eines Geschäftes in der Garnisongasse finden und festnehmen. Im Nahbereich des Tatortes wurde dann ein Bolzenschneider und das aufgebrochene Schloss sichergestellt.

Ümit selbst möchte den Polizisten für ihren beherzten Einsatz ein Lob aussprechen: "An dieser Stelle möchte ich mich erneut bei den Polizisten bedanken, denn Sie haben alles getan, um den Mann zu schnappen."

