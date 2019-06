"Heute"-Leser springen ins kalte Wasser!

Die erste Hitze-Welle des Jahres rollt an – höchste Zeit also, auch heuer wieder die schönsten Badefotos unserer Leser zu küren!

Zeig uns jetzt, wie du bei Temperaturen jenseits der 30 Grad cool bleibst, und teile deine Fotos zum Stichwort "Wasserspaß" in unserer App oder per Mail an community@heute.at. Im großen Duell kannst du dann später über die besten Bilder abstimmen. Für jedes, das in der Zeitung abgedruckt wird, bedanken wir uns übrigens mit 50 Euro!

Im Video: 5 Tipps, wie du bei Hitze cool bleibst!



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)