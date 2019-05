"Ich gab über 100.000 € für Star Wars aus"

Zum internationalen Star Wars-Tag am 4. Mai hat "Heute" Wiens größten Fan der Filmreihe gesucht. Thomas B. aus Brigittenau kann mit seiner gigantischen Sammlung an lebensgroßen Statuen von Star Wars-Charakteren und exakten Nachbildungen von Filmrequisiten auf jeden Fall in der ersten Liga der Lichtschwert-Freunde mitspielen. Was ihn an der Star Wars-Reihe fasziniert und welche Exponate ihm besonders am Herzen liegen, erzählt er im Video.

(cty)