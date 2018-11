"ORF? Der produziert doch nur für Leute ab 50"

Stirbt das lineare Fernsehen aus? Immer mehr Österreicher konsumieren Filme und Serien über Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime. Parallel dazu wächst die Unzufriedenheit über die GIS, 34.000 beteiligten sich bereits an einer millionenschweren Sammelklage wegen angeblich zu hoher ORF-Gebühren. Wir haben unser Leser nach ihrem TV-Konsum gefragt und der Trend ist eindeutig: Nur sieben Prozent sehen ausschließlich fern.

50 Prozent von 257 Teilnehmern der Umfrage konsumieren ausschließlich Inhalte über Streaming-Anbieter. 39 Prozent nützen sowohl diese, als auch herkömmliches Fernsehen. Nur vier Prozent verzichten auf beides (Stand: 6.11.2018).

Die Gründe dafür sind vielfältig, "Was ORF und Co. produzieren ist doch nur noch für Leute ab 50", schreibt etwa ein Leser. Eine Auswahl an Kommentaren finden Sie in unserer Diashow oben. Wie sehen Sie Filme und Serien? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

(red)