Der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas (ÖVP) ist für die EU-Wahl am Sonntag im Rennen. Karas startete wie erwartet als Pro-Europäer in den Wahlkampf. Er will "Europa besser machen" und für ein "starkes Österreich in Europa" eintreten.

In der Wiener Innenstadt hingegen stellte wohl jemand eines der ÖVP-Wahl-Autos falsch ab. Die Abschleppprofis nahmen den Mazda 6 in gelber "Karas"-Folierung kurzerhand mit. "Heute"-Leser Florian machte das Foto beim Wiener Schwedenplatz. Der "Spaß" wird dann wohl um die 300 Euro kosten.





(zdz)