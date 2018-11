"Parksheriff wartet bis Schein abläuft und straft"

Am Mittwochvormittag hatte Leserreporter Konrad in Wien-Favoriten einen Parksheriff bei seiner Arbeit beobachtet. Dabei will er gesehen haben, wie sich der Mann am Straßenrand beim Tesarekplatz hinsetzte und darauf wartete, dass der Parkschein eines Autos abläuft.

Umfrage Wurden Sie schon einmal beim Falschparken gestraft? Natürlich, schon öfter

Nein, überhaupt noch nie

Ja, aber erst ein paar Mal

"Ich glaube, dass der Autobesitzer einen 15-Minuten-Schein hinterlassen hat. Der Sheriff legte dann beim Auto eine etwa fünf Minuten lange Pause ein", so Konrad gegenüber "heute.at" Danach sei er aufgestanden und hätte den Strafzettel ausgeschrieben. Für den "Heute"-Leser war das kein faires Spiel: "Leider hatte ich keinen Parkschein bei der Hand, sonst hätte ich ihn dem Unglücklichen geschenkt."

(mz)