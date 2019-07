"Wehrpflicht? Wir Frauen sind halt doch zierlicher"

Heißt Gleichberechtigung, dass auch Frauen zum Militärdienst verpflichtet werden sollten? Diese Frage wurde kürzlich am Bundeskongress der Grünen aufgewärmt und hat seither für Diskussionen gesorgt – "Heute.at" berichtete.

Umfrage Soll die Wehrpflicht auch für Frauen gelten? Ja

Nein

Weiß nicht

Bin für ein Berufsheer

Während Kritiker einer universellen Wehrpflicht darauf hinweisen, dass Frauen durch Karenz, Familie und Haushalt Zeit für die Karriere entgehe, ist dieses Argument den Befürwortern zufolge nicht mehr zeitgemäß. Andere würden den verpflichtenden Wehrdienst am liebsten komplett abschaffen und auf ein Berufsheer umstellen.

Mehrheit in "Heute"-Poll für universelle Wehrpflicht

In einem Poll auf "Heute.at" stimmten knapp 70 Prozent von 600 Teilnehmern für eine Wehrpflicht auch für Frauen. 14 Prozent sprachen sich für ein Berufsheer aus. Geteilte Meinungen zeigten sich nicht nur in den Kommentaren unter unserem Artikel, sondern auch in einer Umfrage auf den Straßen Wiens – das ganze Video dazu siehst du oben im Artikel.

Wie stehst du zu der Debatte? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!

