25. Juli 2019 10:29

3-jähriger Bub stürzt in Pool in Wien-Liesing

Am Dienstagabend kam es in Wien-Liesing zu einem Rettungseinsatz. weil ein Bub in einen Swimmingpool gefallen ist.