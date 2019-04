64-Jähriger bei Brand lebensgefährlich verletzt

Am Freitag ist gegen 18.30 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der Wiener Engerthstraße ausgebrochen. Mitarbeiter der Wiener Berufsfeuerwehr brachen die Tür des betroffenen Apartments auf und fanden dahinter einen schwer verletzten Mann vor. Der 64-Jährige wurde von Rettungskräften reanimiert und in ein Spital gebracht. Er trug Verbrennungen am ganzen Körper davon.

Starke Rauchentwicklung

Der Brand dürfte in der Küche ausgebrochen sein, die Ursache war zunächst unklar. Beim Eindringen der Feuerwehr war die Wohnung stark verraucht, der Brand aber bereits teilweise erloschen. Die Einsatzkräfte mussten daher nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Insgesamt 27 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

(cty)