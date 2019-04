77 Feuerwehrleute bei Brand in Simmering

Die Wiener Berufsfeuerwehr ist am Dienstag, kurz nach 7 Uhr, mit insgesamt 19 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften nach Wien-Simmering ausgerückt. In einem Gebäude beim Friedhof Kaiserebersdorf kam es zu einem Brand in einer Dehnfuge. Diese Fuge zwischen zwei Gebäudeteilen war für die Florianis nur schwer zugänglich, weshalb punktuell Bohrungen durchgeführt werden mussten.

Zahlreiche Bewohner wurden aus ihren Wohnungen gebracht, so ein Sprecher der Einsatzkräfte zu "Heute". Der Einsatz dürfte noch länger andauern.

Dieser Artikel wird bei neuer Informationslage aktualisiert.

(pic)