SUVs mitten in Fußgänger-Zone abgeschleppt

Am Ende der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt ist das Halten und Parken verboten. Das wissen aber offenbar nicht alle, denn am Samstag wurden gleich zwei Auto abgeschleppt. Wo genau die Parksünder ihre SUVs abgestellt haben, ist jedoch unklar.

Sicher ist, dass die serbischen Touristen, die mit dem Audi Q5 aus Novi Sad (Serbien) nach Wien gekommen sind, wohl eine böse Überraschung erleben werden - denn der "Parkplatz" wird knappe 300 Euro kosten.

Zudem wurde ein falsch abgestellter VW Tiguan auch gleich vom Abschleppunternehmen mitgenommen. Über den Graben fuhr der Abschlepper dann durch die Fußgängerzone mit seinem Ladegut davon.

