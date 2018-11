Akrapovic-Bande hat in Wien wieder zugeschlagen

Bereits im Sommer berichtete "heute.at" über vermehrte Diebstähle der beliebten Akapovic-Auspuffanlagen. Mehrere Motorräder waren davon betroffen. Die Bande war in ganz Wien tätig, besonders in Wien-Favoriten wurden Motorrad-Besitzer bestohlen. Nun meldeten sich wieder zwei Opfer.

Leserreporter Anton ist einer der Betroffenen: In der Nacht auf Sonntag wurde an seinem Motorrad eine Akrapovic abmontiert. Die Diebe haben in der Muhrengasse in Wien-Favoriten zugeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In Wien-Neubau wurde auch Leser Benedikt Opfer der Akrapovic-Bande. An seiner Vespa GTS 300 schlugen die Kriminellen in der Neustiftgasse Anfang November zu. Laut dem Besitzer ist ein Schaden von rund 700 Euro entstanden.

Achtung! Auspuff-Diebe in Wien unterwegs

(mz)