Lenker will ausweichen, gerät ins Schleudern

Am Donnerstag ist gegen 20 Uhr ein Unfall auf der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing passiert. Auf der Höhe Campingplatz Süd versuchte der Lenker eines weißen Kastenwagens, einem anderen Verkehrsteilnehmer auszuweichen. Dabei kam das Fahrzeug ins Schleudern und kippte um. Es kam mit der Beifahrerseite unten am Asphalt zu liegen.

Der Beifahrer erlitt dabei Abschürfungen und wurde von der Wiener Berufsrettung vor Ort versorgt. Er lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Es gab keine Berichte über weitere Verletzte.

Eine Leserreporterin teilte ein Video von der Unfallstelle. Hast du auch ein Foto oder Video für die Redaktion? Teile es hier, beachte aber unbedingt folgende Hinweise der Polizei.

