Glück im Unglück 09. November 2018 10:42; Akt: 09.11.2018 13:36

Auto blieb nach Crash in 30er-Zone auf Seite liegen

In Wien-Ottakring kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären Verkehrsunfall. In einer 30er-Zone hebelte es einen Skoda aus - er blieb seitlich liegen.