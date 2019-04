Auto total zerstört – den Strafzettel gibt's trotzdem

Ein Auto, das bei einem Unfall augenscheinlich schwer beschädigt wurde, bekam in Wien-Landstraße das unrühmliche Sahnehäubchen auf die gesplitterte Windschutzscheibe verpasst: Neben einer teuren Reparatur muss der Besitzer jetzt auch noch eine Parkstrafe blechen. Ein "Heute"-Leserreporter knipste den Pechvogel am Montagnachmittag.

