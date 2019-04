Autofahrer schoss übers Ziel hinaus

Bei einem Supermarkt auf der Süßenbrunner Straße (Wien-Donaustadt) verlor ein Autofahrer am Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das SUV kam auf einer kniehohen Betonmauer zu liegen. Mitarbeiter der Wiener Berufsfeuerwehr halfen dem Pechvogel aus der Patsche.

Hast du auch ein Foto für die "Heute"-Redaktion? Teile es per App oder per Mail an leserreporter@heute.at mit uns!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)