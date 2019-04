BMW kracht in Tesla auf Kreuzung in Ottakring

Riesenkrach am Joachimsthalerplatz in Ottakring: Der Lenker eines 3er BMWs hatte keinen schönen Start ins Wochenende. Er krachte am Freitag gegen 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich ins Heck eines Teslas.

Glücklicherweise gab es keine ernsthaft Verletzten bei dem Crash. Die Unfallursache ist zwar unklar, der BMW dürfte aber schrottreif sein.

(zdz)