BMW krachte gegen Brückenpfeiler und Zaun

Quietschende Reifen und ein riesen Krach am Donnerstagabend in Wien: Der Lenker eines schwarzen BMW verlor laut Augenzeugen am Handelskai die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte dabei gegen einen Brückenpfeiler. Anschließend blieb das Fahrzeug an einem Zaun stehen - gleich dahinter die S-Bahnstation Handelskai.

Die Airbags haben die Insassen wohl vor schlimmeren Verletzungen bewahrt, denn wie durch ein Wunder wurden sie nur leicht verletzt. "Die 21-jährige Beifahrerin wurde am Gesicht verletzt und eine weitere 22-jährige Insassin erlitt Prellungen", so Rettungssprecherin Corina Had. Beide Frauen wurden von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt in und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr war anschließend mit der Bergung des völlig zerstörten BMW beschäftigt. Das Wrack stellten die Florianis verkehrssicher ab und säuberten die Unfallstelle.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)