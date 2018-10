Baum kracht in Wohnhaus, Regen flutet Kraftwerk

Ein kräftiges Italientief hat den Alpenraum fest im Griff. Im äußersten Süden Österreichs besteht Hochwassergefahr. Wien und Niederösterreich sind nicht so stark betroffen wie Tirol oder Kärnten. Leichte Sturmschäden gibt es jedoch auch hier.

Umfrage Sind Sie vom starken Unwetter betroffen? Ja, mein Keller wurde überflutet.

Ja, Straßenabschnitte stehen unter Wasser.

Nein, ich habe nichts vom Unwetter mitbekommen.

Zum Glück betrifft es mich nicht, ich lebe in einem anderen Bundesland.

Die Redaktion erhielt Lesereinsendungen, von Kärnten über Niederösterreich bis Wien. Hier ein Überblick.

In der Bleigasse in Wien-Favoriten krachte Montagmorgen ein Bauch in ein Wohnhaus.

In der Wiener City wehte es eine Platte vom 5. Stock eines Bürogebäudes.

In Kärnten kam es zu Hochwasser. "Heute"-Leser Michael B. filmte wie das Kraftwerk Kellerberg (Villach Land) überflutet wurde. Durch das Wasser beschädigt drang am heutigen Dienstag sogar Öl aus - ein "kilometerlanger Ölteppich soll laut "5.min.at" in der Drau schwimmen.

Weitere Schäden in Österreich und ausführliche Infos zum Sturmtief finden Sie in unserem Live-Ticker.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)