Facebook-User stellen Ulli Sima zur Rede. Sie schweigt

Eine angebliche Beißattacke in Wien, bei der eine 17-Jährige spitalsreif gebissen worden sein soll, schlägt immer höhere Wellen. Eine Wiener Tageszeitung veröffentlichte den Beitrag. Stadträtin Ulli Sima, die sich bekanntlich lautstark für eine verpflichtende Maulkorbpflicht für einsetzt, teile diesen auf ihrer Facebook-Seite.

Umfrage Soll die Beißkorb-Pflicht für Listenhunde kommen? Beißkorb-Pflicht ja – aber gleich für alle Hunde.

Beißkorb-Pflicht für Listenhunde reicht.

Nein, keine Beißkorb-Pflicht

Mir egal

Stimmt nicht was Zeitung schreibt

Das vermeintliche Opfer Julia T. wandte sich via Facebook öffentlich an Ulli Sima und die Tageszeitung. Direkt unter das Facebook-Posting in dem es um die angebliche Attacke geht schildert sie was wirklich passiert ist:



"Könnte einfach kotzen, was die Zeitung für Blödsinn schreibt! bei dem ‚hundebiss‘ geht es um mich, und es war nichts so wie es dasteht, weder hat er mich gebissen, noch ist er ein pitbull, er ist ein 5 monate alter staff mischling, der noch nichtmal einen hundeführerschein haben kann, daher der erst ab dem 6. monat"

Sima ignoriert die Richtigstellung, kommentiert sie seit vier Tagen nicht. Die besagte Tageszeitung sperrte das Mädchen nach eigener Aussage. "Heute"-berichtete ausführlich.

Etliche Facebook-User stellen Sima nun zur Rede:

"Ulli Sima bitte ein Feedback zu ihrem Märchen Bericht!!"

"Sie gehört angezeigt, wegen bewusster Verbreitung von Lügen und ev. übler Nachrede - gegen die "gebissenen" Hundebesitzer!"

"Ulli Sima er war 5 Monate, den Führschein kann man erst ab 6 Monaten machen- kennen Sie ihre tollen Gesetze nicht !!!!!!!!!!!!"

"Ulli Sima Bitte treten Sie zurück und überlassen Sie jemanden der sich auskennt Ihr Amt... und jemand wie Sie ist dann auch noch Tierschutzbeauftragte und stellt solche Forderungen... traurig sowas... aber keine Sorge... nach der Wahl ist vor der Wahl..."

"Ulli Sima WIR FORDERN EINE ERKLÄRUNG!"

"Und ich als Tierärztin bin entsetzt, wie sorglos Sie, Frau Sima, mit dem Leben unserer Hunde umgehen. Für mich sind Sie für den Tierschutz völlig ungeeignet und untragbar."

"Ulli Sima was is jetzt, kommt a Antwort oder spielens verstecken?"

"Ulli Sima hierzu beziehen Sie keine Stellung wie bei den anderen Kommentaren? "



"Heute"-Leser zu vermeintlich gefakter Beißattacke und Ulli Sima

Auch in der "Heute"-Community sorgt der Bericht für Aufregung.

"Bitte hört auf mit der hetze gegen Hunde

Wenn ein Welpe im spiel beißt dann kann nix passieren. Ich bin froh das es richtig gestellt wurde. Das kann nix ernsthaftes passieren. Ich persönlich würde mal von einem 5 Monate jungen Rotweier in die Hand gebissen und das war auch nur beim Spielen. Der Hund und ich sind sehr gute Freunde und er hat mich bis heute noch nie verletzt obwohl ich schon oft mit ihm alleine war."

"Danke für Richtigstellung!

Danke, für die Richtigstellung!!Als Listenhunde Besitzer hat man es, Dank Fr.Sima, zur Zeit sehr schwer! Man wird häufig beschimpft bzw. der Hund provoziert...!Wie kommen anständige Halter und Hunde dazu!?!"

"Verbissen

Sima ist halt jetzt auch ganz verbissen dahinter, dass es jetzt so geschieht wie sie es will. SPÖ halt. Einfach peinlich, unbeweglich die Haltung und unprofessionell."

"Typische rosarote Brille der Gesellschaft

Also mal ganz im ernst liebe Fr. Sima. Es sind nicht nur Listenhunde die Menschen/Kinder beissen. Vor kurzem biss ein Dackel ein Kind in den Kopf....vor ca 2 Jahren fiel ein Collie über ein Kind her! Alle Hunde können zu beissen!Und bitte hört auf über Kampfhunde zu sprechen....es gibt in Österreich KEINE Kampfhunde. Sehr traurig das viele Menschen jeden schwachsinn der Zeitung glauben. Und danke an das Mädchen mit der Aufklärung!"

"Die gelebte Ignoranz der Fr. Sima

Nimmt man all die Beißstatistiken, so finden sich an den ersten Plätzen zumeist der Deutsche Schäferhund, der Dackel, der Pudel und weitere Hunderassen, die allesamt nicht in den "Kampfhundelisten" aufscheinen. Abgesehen davon, dass ich diese Listen für aufgelegten Schwachsinn halte, frage ich mich schon, wovor die gute Frau Sima seit Jahren die Augen verschließt, wenn sie permanent die vorliegenden Zahlen ignoriert. Bezüglich des Haltens von Hunden - ich begrüße eine verpflichtende Schulung VOR Ankauf eines Hundes, denn JEDER Hundehalter sollte zumindest über ein gewisses Basiswissen verfügen"

"Danke fürs richtigstellen.

Vielen herzlichen Dank für die Richtigstellung! Man merkt dass es zurzeit nur noch eine reine Hetze gegen Hunde gibt. Sämtliche Hundehalter werden nur noch böse angemault, beschimpft und sonstiges wegen der reinen Hetze. Ich muss sagen dass es mir so vorkommt dass man Die Zahl der Hunde minimieren möchte weil sie bei manchen als unrein gelten. Aber ja, ich werde immer einen Hund als Familienmitglied haben, denn ich nehme mich der Armen, misshandelten hundeseelen an und dass so lange wie ich kann! Sie haben alle ein Recht auf ein schönes, zufriedenes, schmerzfreies Leben."

"Wo bleibt der Dank den Hunden gegenüber

Wo bleibt unser Dank, Lawinenhunde, Rettungshunde oder Polizeihunde uvm...Tag für Tag riskieren sie ihr Leben beim Einsatz von Menschenleben.....Ulli Sima ich hoffe nicht das sie irgendwann diese Hilfe benötigen werden!"



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)