Biker bei Motorrad-Crash in Liesing verletzt

In der Richard-Strauss-Straße in Wien-Liesing krachte es am Donnerstagnachmittag gewaltig: Als ein Skoda Fabia aus einer Einfahrt fahren wollte, kam es zu dem Crash mit einem Motorrad. Der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte seitlich in den Kleinwagen.

Die alarmierte Wiener Berufsrettung eilte sofort zur Unfallstelle. Der Unfall dürfte aber noch glimpflich ausgegangen sein, denn der Motorradlenker wurde nur leicht verletzt. "Wie sich herausstelle erlitt der 35-jährige Biker Prellungen im Beckenbereich und wurde nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht", so Rettungssprecherin Corina Had gegenüber "heute.at".

(zdz)