Zimmerbrand verursacht riesige Rauchsäule in Wien

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde am Montagabend zu einem Einsatz in den 10. Bezirk gerufen. Ein Zimmer war in Brand geraten, eine große Rauchsäule war die Folge.