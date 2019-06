Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen

Feuerwehreinsatz am Freitagabend in der Hagenmüllergasse (Wien-Landstraße): Gegen 19.30 Uhr geriet in einem Haus für betreutes Wohnen eine Matratze in Brand. Die Bewohnerin des Zimmers konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen, die Feuerwehr wurde durch die Brandmeldeanlage alarmiert.

Die Florianis drangen unter Atemschutz in das betroffene Apartment ein und konnten die Matratze rasch löschen – ein Video eines Leserreporters zeigt den Einsatz. Weitere Feuerwehrleute brachten währenddessen die übrigen Bewohner ins Freie.

Durch das rasche Einschreiten konnte verhindert werden, dass sich die Flammen ausbreiteten. Eine Stunde nach Alarmierung war der Einsatz für die Wiener Berufsfeuerwehr abgeschlossen.

