Brand in Lugner City löst Feuerwehr-Einsatz aus

Feuer-Alarm in der Lugner City am Sonntagnachmittag: In der Küche eines Restaurants brach gegen 15 Uhr plötzlich ein Brand aus. Die Sprinkleranlage löste sofort aus um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern - und das mit Erfolg.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, war den Brand bereits abgelöscht. Die Florianis haben zur Sicherheit noch die Räumlichkeiten kontrolliert und die Löschanlage ausgeschaltet. Ernsthaft Verletzte gab es laut Feuerwehrsprecher Christoph Feiler keine. Um 15.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

