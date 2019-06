Explosion, Verletzter – Großeinsatz in Favoriten

Eine Explosion erschütterte in der Nacht auf Dienstag die Herzgasse in Wien-Favoriten: Bei der massiven Verpuffung – über die Ursache wird ermittelt – wurde der Inhaber der betroffenen Wohnung verletzt, die Innentür der Wohnung wurde herausgerissen und die Möbel begannen zu brennen. Der Verletzte konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen, die Wohnungstür blieb aber offen. Binnen kürzester Zeit war das gesamte Stiegenhaus verraucht.

Während die Einsatzkräfte mit einer Löschleitung unter Atemschutz die Flammen in der Wohnung bekämpften, retteten andere Feuerwehrleute – ebenfalls unter Atemschutz - die Hausbewohner mit Fluchtfiltermasken aus ihren teilweise stark verrauchten Wohnungen über das Stiegenhaus ins Freie. An den Fenstern riefen aufgeregte Bewohner um Hilfe, sie wurden von Einsatzkräften über die Drehleiter beruhigt bis sie über das Stiegenhaus gerettet werden konnten.

Verbrennungen und Rauchgasvergiftung



Alle evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner wurden von der Berufsrettung Wien versorgt, der verletzte Wohnungsinhaber der Brandwohnung mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand war bald gelöscht, der Brandrauch wurde aus dem Wohnhaus mit Hochleistungslüftern gedrückt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)