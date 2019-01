Wohnungsbrand vernebelt Wien-Rudolfsheim

Am Donnerstag ist gegen 11 Uhr ein Feuer in einer Wohnung in der Oesterleingasse ausgebrochen. Das Video einer "Heute"-Leserin zeigt die starke Rauchentwicklung. Dass der Brand, dessen Ursache zunächst unklar war, nicht schlimmere Folgen hatte, ist dem raschen Einsatz der Wiener Berufsfeuerwehr zu verdanken: Binnen weniger Minuten waren sechs Fahrzeuge und 27 Feuerwehrleute vor Ort, die die Flammen von außen und im Innenagriff bekämpften.

Auch der Wohnungsinhaber handelte richtig, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte gegenüber "Heute" erklärt: "Er hat die Wohnung selbstständig verlassen und die Tür ins Schloss gezogen, somit blieben die Folgen des Brandes auf die Wohnung begrenzt."

Was tun, wenn es brennt?

Wenn ein Feuer in der eigenen Wohnung außer Kontrolle gerät, empfiehlt der Experte: "Alles mitnehmen, was einem lieb ist – Mitbewohner, Tiere und Handy – die Wohnung verlassen und die Tür schließen. Dann die Feuerwehr rufen, auf der Straße einweisen und den Schlüssel übergeben." Solange ein Feuer auf ein Apartment begrenzt bleibt, seien andere Menschen in einem größeren Haus meist nicht gefährdet: "Wir versuchen, unnötige Evakuierungen zu vermeiden."

Wohnungsbrand in Wien-Rudolfsheim

