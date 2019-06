Bub (15) beim Schaukeln gestürzt, verletzt

Große Sorge um einen Buben am späten Samstagnachmittag in Wien-Favoriten: Der 15-Jährige war beim Schaukeln im Helmut-Zilk-Park gestürzt und hart aufgeschlagen.

Zeugen verständigten die Rettungskräfte, Sanitäter des Roten Kreuz immobilisierten den jungen Mann mit Hilfe einer Vakuummatratze und brachten ihn in ein Spital. Später stellte sich heraus, dass der Bursche lediglich Prellungen am Kopf und an der Hand davongetragen hatte.

