Busfahrer macht Schläfchen in Hängematte

Leserreporter Moritz machte am Dienstagmittag in Wien-Meidling eine kuriose Entdeckung. Als er beim Bahnhof vorbeispazierte, entdeckte er in einem Postbus eine aufgespannte Hängematte. "Offenbar hat sich der Buslenker in seiner Pause ein Mittagsschläfchen gegönnt. Handy, Geldbörse und Tasche legte er auf den zu einem Nachtkastel umfunktionierten Sitzen ab", so Moritz gegenüber "Heute.at".

In Betrieb war der Bus allerdings nicht, also sprach wohl nichts gegen einen sogenannten Powernap. Seitens der ÖBB, zu denen die Postbusse gehören, sieht man die Sache ebenfalls gelassen.

Auch die Wissenschaft bestätigt, dass die kurzen Schläfchen durchaus Vorteile bringen.

Ein Mittagsschlaf erhöht unter anderem die Aufmerksamkeit, macht stressresistenter, sorgt für gute Laune, und stärkt zudem das Herz. Länger als 20-30 Minuten sollte der Energie-Schlaf aber nicht dauern. Alles wissenswerte über den Powernap finden Sie HIER!

(mz)