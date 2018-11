CO-Austritt forderte fünf Verletzte, darunter Kind

Ein Team der Johanniter wurde am Samstagabend in eine Wohnung in der Piaristengasse gerufen. Die Sanitäter stellten dort an einem älteren Ehepaar Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung fest und forderten den Notarzt an. Als ein CO-Warngerät anschlug, das dieser am Rucksack trug, wurde Großalarm ausgelöst und das Wohnhaus evakuiert - heute.at berichtete.

Feuerwehrmänner durchsuchten unter Atemschutz das Gebäude; aufgrund der vorerst unklaren Einsatzlage war auch die Wiener Berufsrettung mit einem Großaufgebot aus fünf Rettungswägen, einem Notarzt und zwei Bussen des Katastrophenzugs (K-Zug) vor Ort. Insgesamt fünf Personen – das Pensionistenpaar und eine Familie mit einem 11-jährigen Kind – wurden mit Vergiftungserscheinungen in Spitäler gebracht, wie die Berufsrettung gegen über heute.at bestätigte.

Knapp zwei Stunden später erklärte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, den Einsatz für beendet. Ursache für den Gasaustritt dürfte eine defekte Therme gewesen sein. Während des Einsatzes boten die K-Züge der Rettung den Bewohnern des Gebäudes vor den doch eher frischen Temperaturen vorübergehend Unterschlupf. Am späten Abend konnten jedoch alle Betroffenen wieder in ihre Apartments zurückkehren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)