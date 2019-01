Crash auf A3: "Heute"-Leser als Erster vor Ort

Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn A3 bei der Ausfahrt Ebreichsdorf in Richtung Wien zu einem Verkehrsunfall. Dabei krachte ein silberner Seat Ibiza in einen blauen Peugeot 206.

"Ich fuhr die Autobahn entlang, als plötzlich Glasscherben auf dem Asphalt das Licht meiner Scheinwerfer reflektierten", so Leserreporter Mario gegenüber "Heute.at". Der Wiener leitete sofort eine Notbremsung ein, als er vor sich im Dunkeln die beiden verunfallten Fahrzeuge erspähte.

Einige Meter vor dem zerstörten Seat konnte er seinen VW noch stoppen: "Die Autos hatten keine Warnblinkanlagen an, es war stockfinster und auf der Straße lagen überall Wrackteile zerstreut."

Mario alarmierte sofort die Rettung, zog die Warnweste an und sicherte den Unfallort. Laut dem Ersthelfer waren beide Fahrzeuglenker unter Schock, wie schwer die Verletzungen waren, konnte er aber nicht beurteilen. Weil der Peugeot quer über die Fahrbahn stand, zog er diesen Mann zuerst über die Beifahrertür aus seinem zerstörten Kleinwagen.

In der Zwischenzeit schaffte es der andere Lenker selbständig seinen Seat zu verlassen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte brachten sich alle drei hinter der Leitplanke in Sicherheit. "Plötzlich hörte ich, wie ein herannahendes Auto das von mir aufgestellte Pannendreieck umfuhr. Ich dachte schon, der nächste kracht jetzt in die Unfallstelle", erzählt Ersthelfer Mario.

Glücklicherweise konnte dieser aber noch rechtzeitig bremsen und Schlimmeres verhindern.

Nach wenigen Minuten war die Rettung bereits vor Ort. Wie sich herausstellte, wurde ein Lenker leicht verletzt und unter Schock in ein Krankenhaus gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)