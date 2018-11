Darum hängen Zettel auf Postsparkassen-Gebäude

Das von Otto-Wagner am Anfang des 20. Jahrhunderts entworfene Postsparkassen-Gebäude gehört zu einem der bekanntesten Prunkbauten der Wiener Ringstraße und steht unter Denkmalschutz.

"Heute"-Leserin Naty entdeckte am Donnerstag eigenartige Zettel, die an der Fassade angebracht waren. Die Zeichen die darauf zu sehen sind, erinnern ein bisschen an die mysteriösen Kornkreise, die rund um die Welt immer wieder für Staunen sorgen.

Bei den Zetteln an der Postsparkasse am Georg-CochPlatz handelt es sich aber nicht um geheime Nachrichten von Unbekannten, sondern um exakte Vermessungsinformationen. Derzeit wird nämlich das denkmalgeschützte Gebäude von einer Firma aus Salzburg bis auf Millimeter-Bruchteile genauestens vermessen, um entsprechende 3D-Pläne erstellen zu können.

(mz)