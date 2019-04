Das Moped in der Wiener U6 war kein Einzelfall

Wie berichtet hat vor wenigen Tagen ein junger Mann mit einem (E-)Moped in der Wiener U-Bahn-Linie U6 für Aufregung gesorgt. Die Verkehrsbretriebe reagierten, mit einem Bild der Aktion konfrontiert, nicht gerade erfreut und verwiesen darauf, dass die Mitnahme des Vehikels gegen die Beförderungsbedingungen verstoße.

Es dürfte allerdings nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich ein Passagier mit einem Motorrad in die Öffis wagte. Ein weiterer "Heute"-Leser teilte nämlich nun ein Foto eines Mopeds – diesmal eindeutig mit Verbrennungsmotor – in der U-Bahn (s. Diashow oben). Das Bild wurde vor etwa einem halben Jahr in der U3 aufgenommen, so der Leserreporter.

(cty)