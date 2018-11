Das feiern wir am Weltmännertag

Jedes Jahr wird am 3. November der Weltmännertag gefeiert - und zwar auf der ganzen Welt. Hintergrund dieses Feiertages sind aber nicht Sauforgien, Muskeln oder Bärte. Ganz im Gegenteil, man möchte mit diesem Tag auf die Gesundheit der Männer aufmerksam machen. Denn vor allem das "starke Geschlecht" ist bei der Gesundheitsvorsorge besonders nachlässig.

Männertag schon seit 2000



Der ehemalige russische Staatspräsident Michail Gorbatschow, Schirmherr der Initiative, wollte mit dem Aktionstag das Bewusstsein der Männer für ihre Gesundheit stärken.

Der erste Weltmännertag wurde von Andrologen der Universität Wien aufgerufen. Zusammen mit der Stadt Wien, der Gorbatschow-Stiftung, Medical Connection und United Nations Office at Vienna (UNOV) wurde er das erste Mal offiziell vor 18 Jahren am 3. November 2000 in Wien veranstaltet.

Movember - lustiger Zugang zu ernstem Thema



Die Movember Foundation möchte mit Spendeneinnahmen im Hinblick auf Prostata- und Hodenkrebs, schlechten psychischen Gesundheit sowie der Suizidprävention helfen. Im sogenannten "Movember", der den ganzen November andauert, lassen sich viele Männer einen Bart wachsen - dieser soll zum Spenden und zu Gesprächen über die Gesundheit anregen.

Übrigens: Nicht nur die sogenannten "MoBros" sind im Movember gefragt, auch "MoSistas" sind gern gesehene Unterstützer.

Lässt auch Ihr euch einen "Mo" wachsen? Dann schickt uns doch ein Foto davon! Alle Fotos werden in einer Fotoshow gezeigt und sollen auf die Aktion aufmerksam machen. Einfach unter leserreporter@heute.at oder über die "Heute"-App euer Selfie unter dem Stichwort Movember hochladen!

