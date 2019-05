Defekte Bremse rauchte U3-Station Gasometer ein

Ein U-Bahnfahrer der U3 bemerkte am Dienstag kurz vor 9 Uhr eine Rauchentwicklung an seinem Zug, als er in die Station Gasometer einfuhr. Er alarmierte sofort die Wiener Berufsfeuerwehr, die nach wenigen Minuten an Ort und Stelle war.

Wie sich rasch herausstellte, war lediglich eine Bremse defekt. "Aus Sicherheitsgründen wird in so einem Fall sofort die Feuerwehr alarmiert. Nach einer kurzen Unterbrechung fuhr die U3 wieder in regelmäßigen Intervallen", so eine Sprecherin der Wiener Linien. Die Feuerwehrleute kontrollierten sowohl den Zug, als auch die Station. Für die Florianis war ein Löscheinsatz aber gar nicht erst nötig.

