Defekter Zug sorgte für Verzögerung auf U6

Am Freitag kurz nach 7 Uhr sorgte ein defekter Zug in der U-Bahn-Station "Bahnhof Meidling" für Verzögerungen. Das schadhafte Fahrzeug blockierte Gleis Zwei, Passagiere der U6 mussten Verzögerungen hinnehmen. Zeugen berichteten von Brandgeruch in der Station.

Um 7.38 Uhr war die Station wieder auf beiden Gleisen befahrbar. Auf der U6 kam es in Folge der Störung zu unterschiedlichen Intervallen.

