Youtuberin crashte 400-PS-Maserati gegen Bim

Armine ist 25 Jahre alt, kommt aus der Ukraine und lebt seit etwa zwei Jahren in Wien. Sie ist Unternehmerin, Modedesignerin und hat auf YouTube ihre eigene Reality-Show, in der sie ihr Leben und das ihrer Freunde mit der Welt teilt. Letzten Donnerstag krachte sie mit ihrem 400-PS-Maserati in einer Straßenbahngarnitur am Wiener Ring. Gegenüber "heute.at" erklärt sie, wie es zu dem ärgerlichen Unfall kam.

"Ich besuchte an dem Tag den Deutschkurs und als ich am Heimweg war, dürfte ich wohl etwas übermüdet gewesen sein", erzählt Armine. Zunächst ließ sie die von rechts kommenden Fahrzeuge vorbeifahren und trat dann aufs Gas - übersah jedoch die herannahende Straßenbahn. "Ich wollte losfahren, vergaß aber, dass die Straßenbahn von links kommt und plötzlich krachte es."

Armine ist klar, dass sie an dem Crash schuld ist. Dennoch möchte sie mit einigen Vorverurteilungen, sie wäre zu schnell unterwegs gewesen, aufräumen: "Einige User in den sozialen Netzwerken meinten, ich wäre mit 100 km/h unterwegs gewesen. Ich bin aber gerade erst losgefahren, das ist unmöglich."

"Gott sei Dank ist niemand verletzt worden - das ist das Wichtigste", zeigt sich die 25-Jährige erleichtert. Der mattgraue Maserati Gran Turismo ist bereits in der Werkstatt und wird bald wieder repariert sein.

(zdz)