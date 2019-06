Die besten Leserfotos von der Regenbogenparade

Die Wiener Regenbogenparade lockt nicht nur Hunderttausende Teilnehmer, sondern auch viele Schaulustige auf die Straßen Wiens. Wie jedes Jahr mischten sich auch heuer zahlreiche "Heute"-Leserreporter in das bunte Treiben und hielten die besten Momente mit ihren Kameras fest.

Eine Auswahl an gelungenen Bildern findest du in der Diashow oben. Hast du auch einen Schnappschuss gemacht, auf den du besonders stolz bist? Schick ihn an community@heute.at!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)