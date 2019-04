Diebe bocken BMW auf – Besitzer bekommt Strafe

Wenn man Pech hat, lauert hinter der Ecke oftmals das nächste Übel - so auch in Wien-Favoriten beim Antonsplatz: Der Besitzer eines 3er BMW Cabrios wurde Opfer von Felgendieben, die sein Fahrzeug aufbockten und auf Ziegeln stehen ließen. Als sei das nicht genug, kam auch noch ein Parksheriff und strafte den Pechvogel in der Kurzparkzone ab.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)