Dieser Wiener hat das ultimative Lastenrad

Urbane Mobilität auf zwei Rädern, damit verbindet man in der Regel eher den Personenverkehr, als den Lastentransport. Sogenannte Lastenräder mit Ladeflächen an der Front eignen sich aber auch dazu, schwere und sperrige Gegenstände zu transportieren. Ein Wiener hat es nun auf die Spitze getrieben, wie eine "Heute"-Leserin berichtet.

Auf ihrem Foto zu sehen: Der Pedalritter schnallte kurzerhand ein ganzes Sofa auf seinen Drahtesel und radelte los. Vorteil für ihn: Zu dicht überholt ihn mit diesem Vorbau kein Autofahrer. Zur Nachahmung ist der Transport mit Überbreite aber trotzdem nicht zu empfehlen.

