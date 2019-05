Doppelt hält besser: Könnt ihr den Fehler erkennen?

Auf der Schopenhauerstraße in Wien-Währing sorgt ein Park- und Halteverbot für Aufsehen. Autofahrer dürfen auf dem kurzen Abschnitt von etwa 4 Metern nicht parken. Grund dafür ist die auf den Boden gemalte gelbe Linie. Diese bedeutet nämlich, dass Halten und Parken hier verboten ist - so weit, so gut.

Warum dann aber auf genau dieser Fläche ein temporäres Parkverbot ab dem 14. Mai 2019 zwischen 13 und 24 Uhr aufgestellt wurde, ist vielen Autofahrern ein Rätsel. Frei nach dem Motto: Doppelt hält besser. Zum Glück kann das hier falsch abgestellte Auto aber nur einmal abgeschleppt werden.

(zdz)