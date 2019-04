Eine Person bei Crash mit Polizeiauto verletzt

An der Kreuzung Brünner Straße/Shuttleworthstraße kam es am Samstag gegen 10.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug der Wiener Polizei und einem zivilen Pkw. Ersten Meldungen zufolge wurde dabei eine Person leicht verletzt, beide Autos trugen schwere Beschädigungen an der Karosserie davon.

Ein Zeuge berichtete gegenüber "Heute.at", dass das Polizeiauto auf einer Einsatzfahrt gewesen sei. Gesicherte Informationen über die näheren Umstände lagen zu Mittag aber noch nicht vor, so ein Polizeisprecher – die Ermittlungen laufen.

Die Straßenbahnlinie 31 war während des Einsatzes unterbrochen. Um 11.28 Uhr wurde der durchgehende Betrieb wieder aufgenommen.

(cty)