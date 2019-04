63 Mann im Einsatz 03. April 2019 09:17; Akt: 03.04.2019 09:43 Print

Einkaufszentrum stand in der Nacht in Flammen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach in Wien-Simmering in einem Einkaufszentrum ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.