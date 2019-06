Elefant fiel in Wien-Donaustadt auf Straße um

Viele Wiener haben den Elefanten bereits auf den Straßen gesehen. Es handelt sich um eine Werbe-Aktion. Das künstliche Tier wird meist auf einem Anhänger durch die Stadt gefahren.

Am Donnerstag gab es aber einen außerplanmäßigen Stop in der Donaustadt. In einer Kurve auf der Donaustädter Straße fiel der Elefant nämlich um. Verletzt gab es keine - auch wenn das Maskottchen wohl die ein oder andere Blessur abgekommen hat.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)