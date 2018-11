Kleine Emma (7) will sich zu Ed Sheeran singen

Emma aus Reinsberg (NÖ) kann es kaum mehr erwarten: In einem halben Jahr wird sie Ed Sheeran live im Wörthersee Stadion erleben. Von früh bis spät trällert die 7-Jährige Songs des britischen Barden, am Handy läuft Sheeran in Dauerschleife. Ihr sehnlichster Wunsch: Den Sänger beim Konzert im kommenden Juni nicht nur aus der Ferne zu sehen, sondern in persönlich treffen zu dürfen.

"Sie hat im Sommer ein Video von Tiara aus Deutschland gesehen, welche von Ed Sheeran überrascht wurde", sagt Mama Nicole (37) zu "Heute". "Sie hat gesehen, dass es möglich ist, einen Superstar persönlich zu treffen und seither lässt sie sich den Wunsch einfach nicht mehr nehmen."

Ein Video auf YouTube (s.o.) soll jetzt helfen, Sheeran auf die Kleine aufmerksam zu machen und den Traum zu erfüllen. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat die 7-Jährige einen Clip gebastelt, in dem sie sich und ihre Leidenschaft für den Sänger präsentiert.

Unterstützen Sie die Familie und teilen Sie diesen Artikel oder das YouTube-Video im Netz!

(red)