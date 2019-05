Ente watschelt über Verteilerkreis in Favoriten

Eine kleine Ente kann unter Umständen für viel Aufsehen sorgen, vor allem, wenn sie mitten auf einer vielbefahrenen Straße auftaucht.

So auch am Donnerstag in Wien-Favoriten: Die Ente watschelte nämlich ganz entspannt und ohne Eile über den Verteilerkreis in Wien-Favoriten. Die Autofahrer waren aber geduldig, ließen den Vogel über die Straße gehen und sahen es mit Humor.

(zdz)