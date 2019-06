Entwarnung! Keine Schadstoffe im Wienfluss

Am Dienstag Vormittag sorgte ein Einsatz von Feuerwehr und Wiener Kanalisation in der Wienflusstrasse für Aufregung: Mehrere Fahrzeuge sowie ein Anhänger mit der Aufschrift "Schadstoffunfall" rückten in den Bereich der Hadikgasse aus.

Anrainer fotografierten den Bahö und baten die "Heute"-Redaktion um Aufklärung: Waren tatsächlich Schadstoffe ausgetreten?

Nur eine Übung

Grund zur Sorge gibt es nicht: Laut Feuerwehr fand in der Wienflusstrasse lediglich eine Übung statt, es bestand keine Gefahr für Umwelt oder Anwohner.

(pic)